Varkens Jut en Jul proberen het nog één keer; zij voorspellen uitslag Nederland-Argentinië

Even dachten we dat varkens Jut en Jul het opgegeven hadden na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten. Ze zaten lelijk mis met hun gelijkspel. Maar ze mogen het toch nog één keer proberen van eigenaresse Lotte Lugtig: "Iedereen vond het zo leuk, dat ik dacht: Waarom niet?". Wie wint de wedstrijd Nederland-Argentinië?

De winst op Senegal, het gelijkspel tegen Ecuador én de winst op Qatar: Jut en Jul hadden het allemaal goed voorspeld. En dat begon eigenlijk als een grapje: eigenaresse Lotte Lugtig plaatste filmpjes op Instagram van haar varkens, die richting een bak met wortels gingen met de Nederlandse vlag of juist die van de tegenstander.

De voorspellende varkens, die wonen op het boerenbedrijf van de familie Broersen in Warmenhuizen. Ze zijn een grote hit in Noord-Holland en inmiddels zijn het ook landelijke bekendheden. Maar ook Lotte heeft veel plezier in het maken van de filmpjes, omdat ze Jut en Jul graag verwent met lekker eten.

Toch fout

Maar afgelopen zaterdag met de wedstrijd van Oranje tegen de Verenigde Staten gingen de knorrende voorspellers toch de mist in. Volgens hen zou de wedstrijd na 90 minuten eindigen in een gelijkspel, maar Nederland ging er vrij gemakkelijk met de winst vandoor.

"Ik hoopte ergens dat Jut en Jul gelijk hadden, maar ik hoopte eigenlijk meer dat Nederland zou winnen", vertelt Lotte als ze terugkijkt op de voorspelling die Jut en Jul gedaan hadden.

Lotte wilde er eigenlijk mee stoppen, maar na de vele vragen en verzoeken gaat ze overstag. Jut en Jul proberen het toch nog een keer. En dat is nu duidelijk al een flinke opgave voor de twee varkens, want ze hebben volgens Lotte flink wat kapsones gekregen. "Elke keer als ik in het hok ben dan willen ze de kas in. Ze gaan verschrikkelijk tekeer", lacht Lotte. De kas, die grenst aan hun hok, was namelijk de plek waar Lotte haar filmpjes steeds opnam. "Daardoor denken ze nog steeds dat ze weer wat lekkers krijgen."

Maar wie wint er dan volgens de varkens, Nederland, of toch Argentinië? In onderstaande video is te zien hoe de varkens de volgende wedstrijd van Oranje voorspellen:

(Tekst gaat door onder de video)