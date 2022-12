Provincie zet stiller asfalt in om geluidsoverlast te reduceren op A.C. de Graafweg

De provincie Noord-Holland is niet van plan om een nieuwe of hogere geluidsscherm langs de A.C. de Graafweg te plaatsen, maar zet zijn zinnen op stiller asfalt om de geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen. Hiermee wordt het geluid dat door het verkeer wordt geproduceerd, verlaagd met 3 decibel in vergelijking met dicht asfaltbeton. Een halvering van het geluid, aldus de provincie.

Een maand geleden kwamen de provincie en omwonenden nog bijeen om te praten over het geluidsscherm langs de A.C. de Graafweg in de gemeente Opmeer. Toch hadden de voorgedragen oplossingen vanuit de buurt niet het gewenste effect. Een nieuwe of hogere scherm zou maar 1 of 2 decibel aan 'geluidswinst' opleveren, stelde de provincie.

"Op verzoek van de gemeenteraad en omwonenden hebben we vorig jaar besloten bij te dragen aan de verbetering van het geluidsscherm. We hebben onder andere onderzocht of aanpassing van het bestaande geluidsscherm bijdraagt aan geluidvermindering in de wijk. Dat blijkt nauwelijks het geval", zegt Jeroen Olthof daarover, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid bij de provincie. "We willen nu een nieuw type asfalt gebruiken, dat de helft van het geluid scheelt. Daar hebben ze echt wat aan."

Hoewel dit soort asfalt ook nadelen kent - het is bijvoorbeeld kwetsbaarder en niet sterk genoeg voor zwaar landbouwverkeer - is dat op de A.C. de Graafweg niet het geval. Uit onderzoek blijkt dat daar weinig tot geen landbouwverkeer rijdt.

Meer bomen

Naast het stillere asfalt zorgt de provincie voor nieuwe beplanting van het bestaande geluidsscherm. De input van de omwonenden is hierin meegenomen. Zo komen er meer bomen terug dan dat er in oktober vorig jaar zijn weggehaald. Ook komt er klimop bij het geluidsscherm.

Naar verwachting zal dit begin 2024 gebeuren.