Vier West-Friezen geëerd na redden drenkelingen op het Markermeer

Ze worden aangeroepen door getuigen die vanaf de wal zien dat het koppel in nood verkeerd. Ondanks dat de speedboot nog niet is getest, start hij gelukkig gelijk. Eenmaal aangekomen bij de man weten Danny en Rob hem nog net op tijd vast te pakken, alleen zijn hand is nog zichtbaar. Uiteindelijk worden beide drenkelingen aan boord getrokken. "Als we tien seconden later waren geweest, was de man verdronken", blikte Danny eerder terug op de gebeurtenis.

Beiden verrast

Hoewel het leven snel weer doorgaat en de maanden voorbijvliegen, komt deze erkenning toch als een verrassing. "Leuk, tóch bijzonder dat je zoiets krijgt. Ook had ik het helemaal niet verwacht, we zijn inmiddels een half jaar verder. Ik weet dat we daar vandaag om 16.00 uur moesten zijn, maar voor de rest heb ik echt geen flauw idee, een tweede verrassing", reageert Danny op het nieuws. Of hij zich een held voelt? "Nee, wat we moesten doen, hebben we gewoon gedaan. Ik zie het als een verplichting dat je iemand helpt die in nood is. Het is een bijzondere gebeurtenis, een datum die ons altijd zal bijblijven."

Ook Kim van Diepen uit Obdam is verrast, die samen met haar dochter zwemmend te hulp schoot met opblaasbanden. Toen ze de uitnodiging begonnen te lezen, worden ze weer herinnerd aan die ene avond. "Vooral voor m'n dochter is het heel bijzonder, die heeft wel iets bijzonders meegemaakt. Dat is niet niks voor iemand van haar leeftijd", klinkt het nuchter bij Kim. Haar dochter voelt de trotsheid weer opkomen. "We hebben het er samen veel en langdurig over gehad. We hebben het samen gedaan, en daar zijn we heel trots op en blij mee."