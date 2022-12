Politie doet onderzoek naar autobrand in Den Helder

Aan de Schoenerstraat in Den Helder is vannacht rond 4.50 uur een auto afgebrand. De brand was snel geblust, maar de schade aan de auto is enorm.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet duidelijk is hoe de auto vlam heeft kunnen vatten. "We doen vandaag verder onderzoek naar de oorzaak", zegt ze. "We doen onder andere buurtonderzoek en zijn op zoek naar camerabeelden."

Het is nog niet duidelijk of de politie denkt aan brandstichting.

Drie auto's

Eind oktober was het ook raak in Den Helder. Toen brandde er, in de Asterstraat, drie auto's uit die naast elkaar geparkeerd stonden. De brand begon bij de middelste auto. Brandstichting werd toen niet uitgesloten.