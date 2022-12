Centro Español in Beverwijk in mineur na verlies tegen Marokko: 'Puta madre!'

Rond half vier druppelen de meeste Spanjaarden binnen. Velen hebben wel iets van hun land aan: een shirt, een trainingsjack of een vlag. Ze zijn goed gemutst, maar de spanning voor de wedstrijd druipt ook van de gezichten af. Het is een bonte mix van oudere en jongere generaties Spanjaarden uit de IJmond.

Velen van hen hebben familieleden die bij de hoogovens hebben gewerkt. Daar is het Centro Español ook ooit voor opgericht, als ontmoetingsplek voor Spanjaarden die in de jaren '70 bij de staalfabrieken kwamen werken. Maar tegenwoordig is het niet zo druk meer, vertelt Luís. “Vroeger veranderden we het hier vaak in een discotheek. Maar de jongere generatie weet het Centro niet meer zo te vinden. Zeker na corona zijn we vaak nog maar één dag per week open. Dat is wel jammer.”

Achter de bar staan Jorge en Ramon. Het bier en de baco's vliegen over de toonbank. De mannen schijnen iedereen te kennen, maar vinden de opkomst nog wat tegenvallen. “De vorige wedstrijd was het veel drukker, maar toen speelden we ook in de avond.”