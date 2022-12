Tennisser Tallon Griekspoor breekt met trainer Raemon Sluiter: "Hebben soms andere inzichten"

Na slechts één week in het voorbereidingsseizoen gaan tennisser Tallon Griekspoor en trainer Raemon Sluiter niet met elkaar verder. In de podcast "De tennistafel" laat de Noord-Hollander weten dat ze over een aantal zaken anders denken en daarom de samenwerking beëindigen.

"We hebben soms andere inzichten. Over het mentale deel, fysiek, de manier van spelen. Beiden hadden we al door dat er wat probleempjes waren, dat we te veel meningsverschillen hebben. We hebben na de Davis Cup Finals een goed gesprek gehad over hoe we het komende jaar zouden aanpakken. Maar na één trainingsweek hebben we toch besloten om het hierbij te laten”, vertel Griekspoor in de podcast.

De tennisser uit Nieuw-Vennep werkte twee jaar samen met Sluiter en staat momenteel 96e op de wereldranglijst.