Drempels voor 38.000 euro maar auto's razen er langs: "Ze hebben geen enkel effect"

"Zoals je ziet, het heeft geen enkel effect", zegt raadslid Süleyman Koyuncu, terwijl de auto's inderdaad de hobbels wel heel eenvoudig weten te ontwijken.



De Burgemeester van de Pollstraat is een beduchte sluiproute door Nieuw-West. Volgens Koyuncu werden er in 2017 snelheden gemeten van wel 100 km/u. Om eindelijk wat aan de veiligheid te doen kwamen de drempels er vorige maand.



Koyuncu: "Ik ben er voorstander van dat we ons gaan focussen op de locaties daar waar echt ingegrepen moet worden, en daarvoor de portemonnee gaan trekken in plaats van dit soort schijnveiligheid te creëren."