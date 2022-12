Amsterdam nl Autobezitters klaar met 'onveilige' parkeergarage na brand en diefstal: "Doe er wat aan"

Al een jaar klagen de gebruikers van de parkeergarage aan de Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost dat de poort stuk is. Zaterdag werd er ook nog brand gesticht in de garage, waardoor er drie auto's volledig zijn uitgebrand. Buurtbewoners zijn er klaar mee: "Luister naar ons en doe er wat aan."

Parvinder is een van de drie buurtbewoners die zijn auto dit weekend in vlammen op zag gaan. Volgens de politie wijst alles erop dat het gaat om brandstichting. "Nu kan ik nergens meer heen en mijn vrouw ook niet. Boodschappen moeten allemaal lopend", zegt hij. Parvinder betaalt bijna honderd euro per maand om zijn auto in een speciale box in de garage te zetten, maar omdat die vol waren, moest die nu op een andere plek. En daar ging het mis. Auto gestolen Ook buurtbewoner Nurdin maakt gebruik van de parkeergarage. Zijn auto werd afgelopen maart uit de garage gestolen, zo zegt hij. "Ik reed mijn auto erin toen de poort nog dicht ging. In de ochtend was de poort open en mijn auto weg." Nurdin betaalt 48 euro per maand aan Rochdale om zijn auto veilig weg te zetten. "Ik betaal zodat ik de auto niet op straat hoef te zetten, maar nu is die als nog gestolen."

Communicatie De communicatie met Rochdale, waar veel van de gebruikers een parkeerplek bij huren, is het tweede waar de buurtbewoners boos om zijn. "Ik denk dat elke bewoner die gebruik maakt van de garage wel een klacht heeft ingediend", vertelt Nikita. "Ze geven geen gehoor. Over de brand wisten ze niet eens iets toen we belden." Nikita wil dat de vve en Rochdale luisteren naar de gebruikers. "Bied excuses aan en doe wat er gedaan moet worden." Volgens Rochdale, die is de poort stuk sinds juni, omdat er iemand tegenaan is gereden. Het herstel moest eerst langs een verzekeringsmaatschappij. Pas daarna kon er een opdracht worden verstrekt om de poort te maken. Volgende week zou de poort dan eindelijk echt worden gemaakt, maar door de brand zijn er waarschijnlijk kabels kapot gegaan. Hoe groot de schade is, weten ze nog niet, maar de kans is wel dat het nog langer gaat duren.