Inkomenstoeslag voor Amsterdammers met laag inkomen dit jaar verdubbeld

Alleenstaanden of alleenstaande ouders krijgen dit jaar geen 85 euro maar 170 euro uitgekeerd. Wie samenwoont met een partner krijgt geen 170 euro maar 340 euro per huishouden uitgekeerd.

"De prijzen van boodschappen, energie en andere basisbehoeften zijn dit jaar zo hard gestegen dat de bestaanszekerheid van veel Amsterdammers onder druk staat. Omdat veel van de landelijke koopkrachtmaatregelen van het kabinet pas volgend jaar ingaan, willen we Amsterdammers en Weespers met een laag inkomen nu alvast een steun in de rug geven", aldus wethouder Marjolein Moorman (Armoede).

Jaarlijkse toeslag

De ITT is een jaarlijkse toeslag voor Amsterdammers en Weespers die drie jaar of langer een laag inkomen hebben. Om aanspraak te maken op de ITT moet je in Amsterdam of Weesp wonen, ouder zijn dan 21 jaar en in de jaren 2019, 2020 en 2021 een laag inkomen en weinig vermogen hebben gehad. Ook moet er geen of heel weinig kans zijn dat de inkomenspositie op korte termijn verbetert. De ITT geldt niet voor Amsterdammers die een AOW-uitkering ontvangen.

In september maakte het college bekend dat voor deze groep dit jaar het kindtegoed op de stadspas eenmalig wordt verhoogd tot maximaal 100 euro. Ook krijgen Amsterdammers met een laag inkomen die vanwege hun ziekte of beperking extra energiekosten maken 100 euro extra uitgekeerd en hoeven Amsterdammers in de schuldsanering deze winter hun maandelijkse aflossing niet volledig te betalen.