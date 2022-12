Gemeente wil handhavers in het centrum uitrusten met wapenstok

De gemeente wil handhavers in het centrum gedurende twee jaar uitrusten met een korte wapenstok. Daartoe doet het stadsbestuur een verzoek bij justitieminister Dilan Yeşilgöz (VVD). Opvallend is dat een meerderheid van de linkse raadspartijen zich afgelopen zomer uitsprak tegen het uitrusten van boa's met een wapenstok.

Omdat boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in het centrum volgens de gemeente relatief vaak te maken hebben met agressie en geweld, wil het stadsbestuur hen nu toch uitrusten met een korte wapenstok.

Volgens de gemeente ligt het aantal meldingen van agressie en geweld dit jaar in het centrum (222) bijna net zo hoog als in de andere zes stadsdelen bij elkaar (259). "Het centrumgebied kampt met problemen door de toeristische drukte en heeft tegelijkertijd nog altijd een tekort aan politiecapaciteit, waardoor boa’s in risicovolle situaties minder vaak dan wenselijk kunnen terugvallen op collega’s van de politie", zo motiveert het stadsbestuur.

Positieve proef

Al jaren pleiten boa's voor een korte wapenstok. Bij wijze van een proef werden afgelopen jaar twintig boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in de binnenstad uitgerust met een wapenstok. Uit de eindevaluatie bleek dat de handhavers de wapenstok 40 keer hadden gebruikt; 24 keer als dreigmiddel en 16 keer om mee te slaan. Er werd gesproken van een positieve evaluatie.

Daaropvolgend liet de gemeente afgelopen zomer onderzoek doen onder 443 boa's in de stad. Daaruit bleek dat het merendeel van de ondervraagde boa's in het afgelopen jaar te maken had met verbaal en/of fysieke agressie of geweld tijdens het werk. De boa's verwachten onder meer dat zij zich veiliger zullen voelen door een korte wapenstok, het meer veiligheid zal bieden en het vaker tot de-escalatie zal leiden.

Linkse partijen tegen

Een meerderheid van de linkse partijen, waaronder GroenLinks, SP. BIJ1 en D66, liet afgelopen zomer weten niets te zien in het uitrusten van boa's met een wapenstok. De partijen vrezen onder meer dat boa's gaan optreden als verkapte politieagenten. "Gevaarlijke situaties, daar is de politie voor", zei GroenLinks-raadslid Imane Nadif onder meer.

Het stadsbestuur verwacht dat de wapenstok in het najaar van 2023 door de boa's in gebruik kan worden genomen. Na twee jaar wordt bekeken of de wapenstok nog langer nodig is.