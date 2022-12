Enkhuizen kan weer klokkijken: houten platen en wijzers van Zuidertoren teruggeplaatst

Enkhuizen kan weer klokkijken. De eikenhouten platen én gouden wijzers van de 65 meter hoge Zuidertoren zijn tijdens de restauratie van de kerk flink opgeknapt. Het terugplaatsen ervan was het slotstuk van de renovatie van de toren.

Enkhuizen kan weer klokkijken - NH Nieuws

Na het bestijgen van 12 trappen kan op 30 meter hoogte het resultaat worden bekeken. De juiste tijd geven de wijzers nog niet aan, maar voorlopig kan Enkhuizen weer even vooruit. Het opknappen van de wijzerplaten was onderdeel van de werkzaamheden aan de Zuidertoren, waarbij onder meer het metsel- en voegwerk is aangepakt en er ook natuursteen is hersteld. "Het was nodig ook", zegt aannemer Peter Rietveld van Pronk Bouw uit Warmenhuizen over de vervangen wijzerplaten. "Ik denk dat ze al 50 a 60 jaar oud waren. Zeker aan de zuid en west kant waren ze slecht, vanwege het weer. Het zijn eikenhouten platen die door vocht uit elkaar zijn getrokken. Nu gebeurt dat niet meer door een zwaluwstaart-verbinding. Die houden de platen bij elkaar."

De wijzerplaten in oude staat - Aangeleverd

De Enkhuizers moeten nog heel even geduld hebben. Rietveld: "Je hoort het geluid van de kerkklokken al en ik denk dat de wijzers binnen één a twee dagen weer goed staan. Ik hoop dat iedereen in Enkhuizen er weer van kan genieten. Het was een mooi project, in een mooie stad."