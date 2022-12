Hulpsint Karel stopt na 35 jaar: "Weet nu al dat ik spijt krijg"

Karel Wiegert uit Muiden is misschien wel de meest toegewijde hulpsint in onze provincie. Ruim 35 jaar schoot hij de goedheiligman te hulp in zijn stad, in goede en in slechte tijden, maar nu stopt hij met de grote in- en uittochten. Zo genoot hij van alle vrolijke gezichten, maar werd hij ook eens van zijn paard gegooid met een gebroken arm en been als gevolg.

"Deze kamer is in de sinterklaasperiode strikt verboden voor de kleinkinderen", vertelt Karel als hij zijn kantoor binnenloopt. "Anders is het hele verhaal over", lacht hij vriendelijk. Op zijn kantoor liggen namelijk zijn Sinterklaaskleren. "Mijn baard, mijter, staf, snor, pruik", en zo gaat het lijstje nog wel even door.

Daar blijft het echter niet bij, ook zijn kasten staan gevuld met boeken en attributen over het sinterklaasfeest. "Het begon ooit als 'het spelen van', maar door de jaren heen werd het steeds meer een hobby. Ik heb boeken over de hele geschiedenis, van de heilige Sint Nicolaas tot aan het begin van het kinderfeest."

Paard op hol

Al verliepen al zijn avonturen als Sint niet van een leien dakje. Tijdens de intocht in 2000 slaat het paard waar hij op zit namelijk op hol. "Het was een prachtig paard, maar hij stapte in een fietsenrek. Ja, daar werd hij niet blij van. Toen ging het paard bokken en ik vloog eraf." Hij hield er een gebroken been en arm aan over en een korte video van het moment ziet hij rond de feestdagen altijd wel weer eens voorbijkomen.

Bekijk hieronder hoe gepassioneerd Karel is over de goedheiligman, ook nog nadat hij van het paard werd gelanceerd. Tekst loopt door onder video.