Medemblik deelt uit aan kinderen van minima: "Zo krijgt december een feestelijk tintje"

Deze decemberactie van Medemblik is bedoeld voor kinderen van wie de ouders of verzorgers een lopende schuldregeling hebben, of die een netto-inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm hebben. Ook kinderen uit Oekraïne kunnen voor dit geschenk in aanmerking komen, als hun ouders rond het minimumloon zitten.

Het cadeau voor kinderen tot 17 jaar is voor iedereen hetzelfde, en bestaat uit onder meer een VVV-bon. Deze kan op meerdere plekken uitgegeven worden, en kan gebruikt worden voor kleding, speelgoed of uitjes. Daarnaast krijgt ieder kind nog twee cadeautjes, waarvan de inhoud een verrassing blijft.

Feestelijker tintje

Wethouder Yannick Nijsingh (Welzijn) is blij dat het de gemeente ook dit jaar gelukt is om deze kinderen binnen de gemeente Medemblik een extraatje te geven. "Met een klein gebaar hopen we deze groep kinderen en hun ouders te verrassen", vertelt hij. "En hiermee krijgt de decembermaand een net wat feestelijker tintje."

De cadeaupakketten zijn tot en met 31 december aan te vragen via de gemeentewebsite. Alle pakketten die voor maandag 19 december worden aangevraagd, worden naar verwachting voor de kerst bezorgd. Alle aanvragen die later binnenkomen, tot en met 31 december, worden aan het begin van het nieuwe jaar bij de mensen thuis gebracht.