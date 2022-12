Snertpop kondigt eerste topact aan: Flemming komt naar Midwoud

Vorig jaar stalen onder meer Antoon en Son Mieux de show. Nu heeft Snertpop met Flemming opnieuw een populaire artiest weten te strikken.

De 'sneltrein' waarmee Flemming de hitlijsten bestormt, lijkt maar niet te stoppen. Vorig jaar belandde hij voor het eerst in de Top 40 met het nummer 'Amsterdam'. Sindsdien wist hij de ene na de andere hit aan elkaar te rijgen, met onder meer 'Zij wil mij' en 'Automatisch'. Dankzij zijn samenwerking met Ronnie Flex, waarmee hij 'Terug bij af' schreef, staat Flemming nu 60 weken achter elkaar in de Top 40. Een record. Ook op streamingdienst Spotify worden zijn hits veel beluisterd.

Hoog op het lijstje

De organisatie is dan ook blij met het strikken van Flemming: "Hij stond hoog op ons lijstje en we zijn blij dat het is gelukt", aldus Snertpop-voorzitter Chris Baas. De zanger stond drie weken geleden nog in een uitverkochte Van Rooijen in Wervershoof.

De organisatie is nog druk bezig met de invulling van de rest van het programma. "Snertpop heeft als line-up vaak een mix tussen lokaal talent, opkomende pareltjes, verrassende tribute-bands en een feestband als afsluiter. Aan die formule wordt niet veel gesleuteld, omdat we zien dat die werkt."

Andere datum

Snertpop vindt plaats op een andere datum. Was het festival de afgelopen jaren in september, volgend jaar is het op zaterdag 3 juni. De locatie is net als vorig jaar op De Buurt. In de maand december is een beperkt aantal kaarten met korting te koop. Dit geldt zowel voor de friskaarten (tot en met 17 jaar) als de reguliere tickets.