Haarlemse Nicky maakt al 10 jaar kerstpakketten voor medeminima: "360 dozen en reservelijst"

Ze begon in 2012 met 21 dozen, die ze uitdeelde via het Open Huis in Schalkwijk. En dat op het moment dat ze juist zelf op haar dieptepunt zat en bij de Voedselbank moest aankloppen om haar gezin te kunnen blijven voeden. "Dat was armoede, daar kon je niet van leven."

Maar dat inspireerde haar juist om haar lotgenoten met kerst een hart onder de riem te steken. En met vrijwilligers en ondertussen haar 'partners in crime' Ina en haar man Hans Meeuwisen en Mirjam Touw weet ze zoveel donaties binnen te slepen dat ze nu kerstboodschappen kunnen doen om 360 Haarlemse minima een pakket te kunnen geven.

Tekst gaat door na video.