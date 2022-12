Bewoners plaatsen zelf borden tegen gevaarlijk scheurend sluipverkeer in Katwoude

Bewoners in Katwoude zijn het scheurende sluipverkeer zat en hebben massaal borden op de weg geplaatst. De weg door het dorp wordt volgens de dorpelingen veel door Volendammers gebruikt die de drukke provinciale weg (de N247) willen omzeilen. Bewoners zien heel vaak bijna-ongelukken en houden hun hart vast.

De bewoners hebben de gemeente al schriftelijk gewezen op de gevaren die zij zien en donderdag spreken ze in bij de raad. Over een paar jaar wordt de dijk waar de weg aan ligt, verstevigt en zal ook de weg op de schop gaan, maar dat duur bewoners te lang. "We willen dat er een kortetermijnoplossing komt", Zegt Philine van der Vegte. Zelf denkt ze aan een gekleurd fietspad, flitsers en bloembakken op de weg.

Ondertussen staan er op prullenbakken, borden en trappen teksten waar automobilisten op de snelheid wordt gewezen. Binnen het dorp mag er 30 kilometer per uur worden gereden en is er tijdens de spits in de ochtend een inrij verbod. "Daar houdt niemand zich aan en het wordt ook niet gecontroleerd", zegt Philine.