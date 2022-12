Huizer Museum heeft hulp nodig, maar hoeveel gemeenschapsgeld moet daar naartoe?

Het Huizer Museum zit financieel in zwaar weer. Er is extra hulp nodig, anders kan het weleens einde oefening zijn voor het museum. Maar hoeveel extra gemeenschapsgeld moet Huizen nog pompen in het museum of moet het museum zelf meer doen om zelf de broek op te houden? De meningen over wat te doen, lopen nogal uiteen.

"Een gemiddeld museum is grofweg voor de helft van zijn inkomsten afhankelijk van subsidies van de overheid", meldt VVD-fractievoorzitter Erwin Ormel. "Twee jaar geleden bedroeg de gemeentelijke subsidie van 62.000 euro ongeveer 65 procent van de inkomsten van het Huizer Museum. Met alles wat het college er nog bij wil leggen, neemt dit percentage alleen maar toe. Daar steken de entreegelden van zo’n 7.500 euro in het niet-coronajaar 2019 schraal af."

Over één ding zijn ze het allemaal wel eens: het museum moet behouden worden. Het museum is belangrijk voor Huizen, omdat het dé plek voor het lokale erfgoed is en dat moet gekoesterd worden. Maar wat is de prijs die Huizen daarvoor betaalt, is de politieke vraag die nu voorligt.

Toekomst Huizer museum: alleen Huizens of toch Goois of klederdracht?

Meer geld van de gemeente

Huizen is bereid meer geld in te leggen. Naast euro's voor bijvoorbeeld een nieuwe lift en het uitbreiden van de collectie wil de gemeente het jaarlijkse bedrag ook ophogen naar een subsidie van 81.000 euro. Dat is nog meer geld van de belastingbetaler naar het museum stelt de VVD. De coalitiepartij vindt dat wel het maximale.

De lokale PvdA-fractie heeft een heel andere kijk op de zaak en stelt dat dit bedrag nog altijd 'peanuts' is. Volgens fractieleidster Margot Leeuwin geeft een Nederlandse gemeente gemiddeld 3,2 procent van de begroting uit aan cultuur. In euro’s vertaald zou dat in Huizen 3,3 miljoen euro per jaar betekenen. Van dat bedrag is dan weer een dikke twaalf procent bestemd voor musea. "Dat is dan ongeveer vier ton, maar dat halen we bij lange na niet", stelt de politica van de oppositiepartij.

Leeuwin noemt het dan ook een 'bescheiden extra subsidie van het college', terwijl het voortbestaan van een cultuurcentrum juist belangrijk is. Daar mag best meer geld tegenover staan. "Het belang van onze geschiedenis kan niet worden overschat. Onze historie bepaalt onze identiteit en daar zouden we trots op moeten zijn", aldus de sociaaldemocraat.

Meer dan alleen de hand ophouden

Bij de VVD vinden ze dat het museum meer moet doen dan alleen de hand ophouden. Ormel verwacht als tegenprestatie voor de hogere subsidie meer cultuur ondernemerschap te zien. Ofwel: dat het museum zelf meer geld in het laatje weten te krijgen. "Dat is hard nodig", schrijft hij. "Het is natuurlijk niet uit te leggen dat je voor iedere euro entreegeld als gemeente acht euro bijlegt. Met het voorstel van het college zou die verhouding alleen maar schever worden."

Volgende week donderdag wordt duidelijk wat de oplossing wordt voor het Huizer Museum. Dan bespreekt de gemeenteraad het langverwachte voorstel van het college. Het gemeentebestuur heeft aardig moeten puzzelen en rekenen om met een voorstel te komen. Wethouder Karin van Werven heeft al gezegd dat in dit plan niet alle wensen van het museum ingewilligd konden worden.