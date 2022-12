Aalsmeer rouwt om overlijden 'tuinman Piet' (87): "Iedereen kon hem"

Groot verdriet in Aalsmeer om het overlijden van de bij velen geliefde Piet Rinkel (87). Piet had jarenlang een drankgroothandel, maar de meesten kennen hem misschien wel van al het vrijwilligerswerk dat de ras-Aalsmeerder met hart en ziel voor de gemeenschap deed. Zo verzorgde 'tuinman Piet' jarenlang de tuin van de Oud-Katholieke Kerk.

Piet Rinkel (87) overleed op 30 november - Familie Rinkel

"Morgen breng ik hem voor de laatste keer met zijn bakfiets vanaf zijn huis naar de kerk, dertig meter verderop", vertelt zoon Peter een dag voor de uitvaart van zijn vader. Hij weet zeker dat die precies wordt zoals Piet dat wilde, want ze hebben het er samen over gehad toen hij de laatste week van zijn leven in een hospice verbleef. "Daar liepen ze ook binnen een week met hem weg", lacht Peter. "En er zijn ontzettend veel mensen langs geweest." Hij omschrijft zijn vader dan ook als 'een hardwerkende, maar hele gezellige man, die van een feestje hield'. En ook bij de lokale wielerclub, waar Piet 70 jaar lid was, herinneren ze hem zo. "Het was echt een hele lieve man en een icoon bij de club", vertelt een van de leden. "Ik schrok ervan dat hij is overleden."

"Geen klus in en om de kerk was hem te zwaar" Han Louman - vrijwilliger Oud-Katholieke Kerk

En daar houdt de vrijwilligersloopbaan van Piet nog niet op, want ook bij het Aalsmeerse Oosterbad hielp hij vrolijk mee. "Die energie, die hij voor alles had, stopte hij ook heel lang als vrijwilliger in ons Oosterbad. Rust zacht Piet", schrijven zij op Facebook Zijn vader was op, weet Peter. "Het is goed zo." En ook Piet zelf was klaar om te gaan. Zijn familie kon hem vlak voor zijn dood vertellen dat hij tóch een plekje krijgt op de Sint Jozef Begraafplaats achter de kerk, waar hij al die jaren de tuin verzorgde. De begraafplaats is eigenlijk vol, maar Piet komt tussen zijn ouders in te liggen. Dat heeft de kerkelijke gemeenschap voor hun trouwe lid geregeld. "De kerk verrijkte zijn leven en hij verrijkte de kerk al vele jaren met al zijn werkzaamheden. Geen klus in en om de kerk was hem te zwaar", herinnert vrijwilliger Han Louman zich Piet.