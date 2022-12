De Peiling: honden aanlijnen of loslaten

In Den Helder zijn hondenbezitters boos over het sluiten van zogenaamde losloopgebieden. Na klachten van fietsers en voetgangers moeten de hondjes op steeds meer plekken worden aangelijnd. De baasjes zijn pissig want de honden moeten kunnen uitrazen, vinden ze. Maar fietsers die niet meer achtervolgd worden door blaffende viervoeters, zijn blij. Ook in de rest van de provincie speelt dit onderwerp. Wat zeg jij: aanlijnen of loslaten?

In de nieuwe plannen van de gemeente Den Helder staat dat de losloopgebieden voor viervoeters fors worden beperkt. Het voorstel van de gemeente komt na een uitgebreide enquête over het hondenbeleid. Een van de argumenten is dat de honden overlast geven voor fietsers. In het nieuwe beleid gaan fietspaden en gebieden waar honden los mogen lopen, niet meer samen.

De hondenbezitters zijn absoluut niet blij met de nieuwe plannen, volgens hen moeten de beestjes lekker kunnen uitrazen. De baasjes hebben nu de hulp ingeroepen van de vereniging Blaffend Protest in Den Helder in de hoop dat de gemeente op andere gedachten gebracht kan worden.

Aanlijnplicht

Niet alleen in Den Helder speelt dit. Eerder werd in de gemeente Bergen al een aanlijngebod ingevoerd, na meldingen van overlast door loslopende honden. Baasjes die hun viervoeter loslaten in een gebied met aanlijnplicht, kunnen een boete krijgen.

Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het een verharde weg of een openbare plaats betreft. Gemeentes kunnen gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt.