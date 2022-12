Hoge hakjes of een kroket in je boom: met kerst 2022 mag het lekker uit de bocht

Je kerstboom voorzien van een zelfgekozen lichtshow en geen gewone kerstbal maar hoge hakjes of, waarom niet, een kroket in de boom. De sint is er weer van tussen dus mag de focus weer volledig op de kerst. In een groot tuincentrum in Amsterdam Osdorp zijn ze met talloze vierkante meters aan kerstversieringen helemaal klaar voor de 'most wonderful time of the year'. "Met kerst 2022 is het de kunst de aankleding helemaal in je eigen stijl te doen", aldus vloermanager Niek Ottenhof.