Laura werkte vroeger in de bollen en maakte podcast 'Krijg ik nu Parkinson?'

De zomervakantie. Zoals voor zoveel West-Friese jongeren staat deze ook voor Laura Kors (44) jarenlang in het teken van bollenpellen. Bak na bak, dag na dag. Pas veel later komt ze erachter dat ze in die periode is blootgesteld aan schadelijke bestrijdingsmiddelen en dat er mogelijk een relatie bestaat met de Ziekte van Parkinson. De radiomaker heeft nu voor NPO Radio 1 en AVROTROS de vijfdelige podcast 'Krijg ik Parkinson?' gemaakt.

Nee, veel warme herinneringen bewaart ze niet aan haar bollentijd. Maar wat moest ze anders, als tiener uit Hoogkarspel? "Er waren buiten de bollen weinig baantjes. En je wilde toch geld verdienen. Maar ik vond het verschrikkelijk. Die muffe schuren, de radio die altijd op dezelfde zender stond en de oneindige stroom bollen. Die berg leek nooit minder te worden. Ik droomde zelfs over bollen. En het leek wel alsof ik altijd naast iemand zat die veel harder ging. Dus die verdiende dan het dubbele."

Pesticiden

Weg van de bollen dus. Via een studie Geschiedenis in Amsterdam belandde Kors als radiomaker bij NPO Radio 1. Ze sprak in die hoedanigheid met patiënt Ger, die een duidelijke link legde tussen het gebruik van pesticiden in het verleden en de ziekte die zich bij hem geopenbaard had. En hij is niet de enige. "Er gaat geen week voorbij of er meldt zich een lid die een relatie tussen zijn of haar parkinson en pesticiden vermoedt", meldt de Parkinson Vereniging op haar website.

Laura: "Er is veel onderzoek gedaan naar die relatie. Ger vertelde over het spuiten met chemische middelen en het was voor mij alsof ik met mijn eigen oom of opa zat te praten, die vroeger bollenbedrijven in Lutjebroek hadden. Toen dacht ik: dit gaat over mijn familie en een groot deel van West-Friesland. Loop ik nu extra risico om Parkinson te krijgen, omdat ik ook in de bollen heb gewerkt? En mijn familie en vrienden?"