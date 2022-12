NH helpt mee: de politie

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven en instellingen toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’. Vandaag loopt verslaggever Isabella Prins mee met de politie in Alkmaar waar ze alles op alles moeten zetten om de noodhulp 24/7 te garanderen. Pak An Doen: Personeel Gezocht is elke dinsdag te zien bij NH Nieuws vanaf 17:10 uur.