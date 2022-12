NH Nieuws helpt krap bezette politie Alkmaar: "Het is puzzelen om de roosters rond te krijgen"

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven en instellingen toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’. Vandaag loopt verslaggever Isabella Prins mee met de politie in Alkmaar waar ze alles op alles moeten zetten om de noodhulp 24/7 te garanderen. Pak An Doen: Personeel Gezocht is elke dinsdag te zien bij NH Nieuws vanaf 17:10 uur. Of kijk hier online.

Isabella loopt mee met de politie - Robbert Bianchi

De schemering treedt al in als verslaggever Isabella Prins het terrein van de politie bij het Mallegatsplein in Alkmaar oploopt. Voor het gebouw begeleiden twee agenten net een geboeide man richting het politiebureau. Bij binnenkomst wordt Isabella opgewacht door Marc. Hij draagt een politie-uniform. Een donkerblauwe broek en jas met reflecterende gele details. Om zijn heupen draagt hij een speciale riem waaraan een wapenstok, pistool en handboeien zijn bevestigd. Op zijn gezicht staat een grote glimlach. Bijspringen Marc is jarenlang politieagent op straat geweest. Inmiddels is hij leidinggevende en werkt hij op kantoor. Toch gebeurt het regelmatig dat hij door het personeelstekort weer de straat op moet en bij de noodhulp bijspringt. En daarin is hij niet de enige. In totaal gaat het om ruim 70 werknemers van diverse afdelingen. Daarnaast verlenen ook basisteams bijstand aan elkaar en worden flexteams, operationeel leidinggevenden en wijkagenten voor een deel van hun tijd voor de noodhulp ingeroosterd. Ondanks dat Marc liever ziet dat dit soort noodgrepen niet nodig zijn, vindt hij het bijspringen niet erg. “Op deze manier houd ik verbinding met agenten op straat en blijf ik op de hoogte van hoe het er daar aan toe gaat.”

Het is tijd om aan de slag te gaan. In de garage van het politiebureau worden Marc en Isabella opgewacht door Mike in een van de politiebussen. Isabella heeft nog maar net plaatsgenomen als de eerste melding binnenkomt: een man in de Drechterwaard in Alkmaar met een mes. Het team gaat er op af. Bij de basisteams in de politie-eenheid Noord-Holland werken ongeveer 1500 mensen. De onderbezetting in deze teams bedraagt op dit moment bijna 8 procent. In combinatie met de toegenomen werkzaamheden en de noodhulp die 24/7 beschikbaar moet zijn, is de werkdruk hoog en is het soms puzzelen om de roosters rond te krijgen, legt Marc uit. 'Storm in een glas water' Aangekomen op locatie blijkt al vrij snel dat er weinig aan de hand is. "Het was een storm in een glas water", zegt Marc. Van een 'echt' mes blijkt geen sprake. "Het was kleiner dan een aardappelschilmesje." Toch is het belangrijk dit soort meldingen serieus te nemen, legt Marc uit. "Je weet nooit of iemand die een klein mesje bij zich draagt, niet ook een groter mes heeft." (Bekijk hieronder de korte video)

Isabella helpt mee met de politie - NH Nieuws

Benieuwd naar de hele aflevering, klik dan hier. Dat het garanderen van de noodhulp soms ten koste gaat van andere werkzaamheden, noemt Marc jammer. Het zorgt ervoor dat andere werkzaamheden langer blijven liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om taken van jeugd- of wijkagenten. "Dat is wat minder." De man uit Alkmaar mag, zonder mes, zijn weg vervolgen en het politieteam stapt weer in de bus. Samen rijden ze verder. Om ervoor te zorgen dat noodgrepen, zoals het inzetten van bevoegd personeel van andere afdelingen niet meer nodig zijn, is de politie druk aan het werven. Zo geven zij op scholen en bij evenementen voorlichting om mensen voor het werk bij de politie enthousiast te maken. Ook Marc hoopt dat er snel mensen bij komen. Hij noemt het politiewerk 'een baan voor het leven'. Geen dag hetzelfde Terwijl Mike, die achter het stuur zit, zich door het wegverkeer manoeuvreert, vertelt Marc wat het werk bij de politie volgens hem zo mooi maakt. "Het is een veelzijdige baan en geen dag is hetzelfde. De ene keer moet je hulp verlenen, de andere dag vang je weer een boef." Ondanks dat beide mannen blij zijn met hun baan, ondervinden zij wel de nodige nadelen van het personeelstekort. Zo moeten vakanties langer van tevoren worden aangevraagd en zijn de doorgroeimogelijkheden door het tekort op dit moment beperkter. Terwijl Mike en Marc druk met Isabella in gesprek zijn, krijgen zij via de portofoon diverse meldingen binnen. "We moeten even luisteren", geeft een van de twee aan. Een motorrijder is aangereden. Met sirenes en zwaailichten aan, rijden ze met hoge snelheid richting het verkeersongeval. Improviseren Marc overhandigt Isabella een felgeel hesje en vraagt of zij rondom de plek van het ongeluk pylonen kan neerzetten om het aanwezige verkeer te leiden en andere ongelukken te voorkomen. De rijbaan wordt gesloten, de kruising afgezet. Zo kunnen de ambulance en de wegsleepdienst ongehinderd de plek van het ongeval bereiken. De motorrijder is aanspreekbaar en blijkt lichtgewond, geeft Marc aan. Na een halfuurtje wordt de weg daarom weer vrijgegeven en de pylonen weggehaald. "Het gaat vaak zo bij de politie. Er ligt niet gelijk een plan. Het is improviseren. Even kijken hoe en wat." Terug op het politiebureau is het voor Marc en Mike tijd om te eten. In een magnetron warmen ze hun zelf meegenomen maaltijd op. Voor Isabella het moment om afscheid te nemen. Terwijl de mannen hun avondeten nuttigen, rijdt Isabella terug naar de redactie. De werkdag bij de politie zit erop.

