Wieringer echtpaar gaat Oekraïne in om te helpen: "Wij kunnen weg, maar zij moeten door"

"Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar we doen het met liefde." Dirk en José Krabbendam uit Hippolytushoef proberen zoveel mogelijk hulp te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit Roemenië delen ze al een paar maanden hulpgoederen uit. Vandaag gaan ze de grens over naar Oekraïne om onder meer generatoren te brengen voor de mensen in het oorlogsgebied. "Met knikkende knieën."

Stoelen, tafels, keukengerei, dekens, matrassen en duizenden knuffels zijn mee naar Roemenië voor de allerarmsten daar en voor vluchtelingen uit Oekraïne die hun heil zoeken in de grensgebieden. Het echtpaar bivakkeert al twee maanden in een camper bij een kerk in Danes. Alle hulp regelen ze via de stichting Netwerk Roemenië waarin Dirk en José al bijna twintig jaar actief zijn. Veel spullen en geld komen binnen via de kringloopwinkel Wieringer Schatkamer in Hippolytushoef.

De focus ligt nu vooral op hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne. Elke paar weken komen goederen vanuit Nederland naar Roemenië. Sinds het uitbreken van de oorlog is ook al zo'n 40.000 euro gedoneerd om voedsel en generatoren te kopen. Dirk Krabbendam: "Er is op veel plekken in Oekraïne geen elektriciteit meer. Met de generatoren kunnen ze hun mobiele telefoons opladen, Dat is hun enige contact met de buitenwereld. We krijgen beelden door van mensen in rijen voor een waterpomp. Soms is er maar één voor een heel dorp."