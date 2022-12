Doodlopend fietspad zet Amsterdammers op het verkeerde been: "Je wordt de stoep op gelokt"

"Het is eigenlijk levensgevaarlijk dat je hier opeens links of rechts moet kiezen, terwijl je rechtdoor wil", zegt een man die even daarvoor nog verbaasd bijna de stoep op fietst. Wat de bedoeling is van het fietspad dat overgaat in een stoep? "Ja, echt geen idee", zegt een ander.

Ook voor acteur Paul Haenen, die we tegenkomen in de Spuistraat, is het een raadsel waarom het stukje weg is gemarkeerd. "De suggestie wordt gewekt dat je door mag fietsen. Maar waar je die vrouw nu ziet fietsen, daar mag je eigenlijk niet fietsen. Je wordt zo dus eigenlijk uitgelokt om de stoep op te fietsen."

"Dat heb je in Frankrijk ook vaak", zegt Haenen. "Prachtige fietspaden die ineens ophouden. En daar moet je je dan bij neerleggen, zoals het leven ook soms ineens ophoudt. Daar is niks aan te doen."

Gedeelde rijbaan

Stadsdeel Centrum laat aan AT5 weten dat het in de coronaperiode begonnen is met het verbreden van de stoepen in de Spuistraat. Dat het fietspad je nu naar die stoep leidt, komt simpelweg doordat de oude markeringen nog niet zijn weggehaald. Volgens het stadsdeel gaat dit op korte termijn gebeuren. Dan wordt het een stuk duidelijker dat je als fietser de gedeelde rijbaan op moet, het fietspad houdt dan dus gewoon op.