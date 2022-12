Langverwachte Amstelveense derby uitbundig gevierd: "Al maanden mee bezig"

Vijf jaar moest de Amstelveense voetbalfan wachten op een nieuwe Roda’23 - Sporting Martinus, maar afgelopen zondag stond dé derby weer op het programma. Maandenlang over en weer geplaag van Rodi- en Martinianen eindigde in een feestelijke uitbarsting, waarbij de lucht geel, rood en groen kleurde. En de eindstand maakte eigenlijk niet eens meer uit.

Het resulteerde allemaal in een weinig spectaculaire 0-0, maar daar kunnen beide trainers best mee leven. “Volgens mij is heel Amstelveen weer blij dat deze wedstrijd terug is. Volgens mij was het vandaag min twee graden en als je dan kijkt naar hoeveel mensen er langs de lijn staan, is dat fantastisch,” aldus Sporting Martinus-trainer Tom Verhoek.

