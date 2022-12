Amsterdams Mercatorplein opnieuw veiligheidsrisicogebied rond WK-wedstrijd Marokko

De beslissing van de driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft te maken met de ongeregeldheden die plaatsvonden na de afgelopen twee wedstrijden die Marokko op het WK speelde. Daarbij braken er, met name op het Mercatorplein, rellen uit waarbij onder meer zwaar vuurwerk werd afgestoken. In beide gevallen werd de Mobiele Eenheid opgeroepen om de openbare orde te herstellen.

Volgens de driehoek moet er morgen ook ruimte zijn voor spontane feesten op straat. "De driehoek stelt wel duidelijke grenzen aan een eventuele viering", laat de woordvoerder van de burgemeester weten. "Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is."

Zwaar vuurwerk

Het voetbalteam van Marokko plaatste zich afgelopen donderdag voor het eerst in 36 jaar voor de achtste finales van het WK. Aanvankelijk barstte er een feest los op het Mercatorplein, maar na een paar uur sloeg de sfeer om en werd er onder meer zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Uiteindelijk vaardigde burgemeester Halsema een noodbevel uit en werd de menigte door de ME van het plein verdreven.

Bij de ongeregeldheden van donderdag werden in West negen aanhoudingen verricht. Bij de rellen van de wedstrijd ervoor, waarbij onder meer een auto in brand werd gestoken hield de politie één persoon aan. Een paar dagen later kon de politie op basis van beelden nog twee verdachten oppakken.