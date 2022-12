Kinderen van de asielboot zien 'het fenomeen' voor het eerst: de Sint als surprise

De kinderen van de asielboot in Velsen-Noord vallen van de ene verbazing in de andere. Kennen ze net een beetje de weg op het cruiseschip waar ze tijdelijk zijn ondergebracht en zijn ze net een beetje gewend op hun nieuwe school, staat er vandaag opeens een man met een lange witte baard en een mijter op de stoep. In alle vroegte klopte Sinterklaas en zijn pieten op de deur van Het Rinket/De Fakkel in Heemskerk.

De kinderen leren snel maar kunnen hun gemoedstoestand nog niet uitgebreid in het Nederlands onder woorden brengen. Ze zitten nog in de 'landingsfase', de eerste weken op school. "Het is een periode waarin we ze vooral veiligheid en een warm bad bieden", zegt directeur Lieke Seriese. "Dat gaat in alle voorzichtigheid want de vluchtelingetjes hebben een nare en onzekere tijd achter zich en daarin vaak ook trauma's opgelopen."

Dus is het zaak goed naar ze te luisteren. Meestal is er ook wel wat tijd voor afleiding, zeker vandaag als Sinterklaas op bezoek komt. Seriese benadrukt dat het een 'visite' is die zorgvuldig is voorbereid, want het laatste wat ze wil is dat de kinderen van hem schrikken. Ze zijn pas sinds een paar weken bekend met het fenomeen en hebben hem nog nooit in het echt gezien.

Missie

Echt onder de indruk zijn de kinderen niet van de rijzige gestalte in hun klas. "Het is goed", zegt Zehra uit Turkije. Ze herkent de mijter, de baard en de handschoenen die ze eerder in de klas heeft getekend. Lyke Seriese kijkt goedkeurend toe. De missie van Het Rinket/De Fakkel is de kinderen de Nederlandse taal te leren. "Sinterklaas is daar een onderdeel van. Het hoort bij onze cultuur. Fijn dat we ze dit vandaag op zo'n natuurlijke manier kunnen bieden."