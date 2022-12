Noord-Holland raakt een stukje rib van Sinterklaas kwijt

Een stukje rib van de heilige Nicolaas van Myra, zeker vandaag beter bekend als Sinterklaas, is deze week verhuisd van de Abdij van Egmond naar een kerk in Odijk bij Utrecht. De plechtige onthulling gisteren was de kroon op het werk van Bert Staal, bevlogen vrijwilliger bij de Sint Nicolaas parochie in Odijk. Hij is een jaar bezig geweest met de verhuizing van het stukje bot.

De abdij in Egmond-Binnen beschikte al eeuwen over vier stukjes Sinterklaas. Het reliek van de Heilige Nicolaas van Myra is in 1087 van Turkije naar Italië overgebracht en in datzelfde jaar heeft de abdij van Egmond vier stukjes bot van Sint-Nicolaas kunnen bemachtigen.

De Abdij in Egmond beschikt over een grote collectie relikwieën, meestal stoffelijke resten van heiligen die vaak honderden jaren oud zijn. In de verzameling in Egmond-Binnen bevinden zich een aantal overblijfselen van de heilige Nicolaas. Met een plechtige mis geleid door de hulpbisschop van Utrecht is een klein stukje rib van Nicolaas gisteren onthuld in de Nicolaaskerk in Odijk.

"Het is een meerwaarde voor de mensen die tot Nicolaas bidden dat we een echt stukje rib van hem hebben"

Eeuwenlang werden de relikwieën vaak in kostbare reliekhouders van het ene naar het andere klooster overgebracht. Zo is de reliek van Sint Nicolaas in Egmond-Binnen terecht gekomen. Het was niet moeilijk om de abdij over te halen het reliek over te doen aan de kerk in Odijk, vertelt initiatiefnemer Staal. "Ik heb begin januari een brief gestuurd en het duurde wel even voor ik antwoord kreeg, maar in april kreeg ik te horen dat de abdij ermee instemde."

Meerwaarde

Volgens Bert Staal gaat het reliek er dankzij de verhuizing naar Odijk in aandacht op vooruit. "Het krijgt een prachtige plek in de Nicolaas kerk in Odijk en ik verwacht veel aanloop van mensen die door onze prachtige streek fietsen en dan ook nog even komen kijken naar het Sint-Nicolaas relikwie in onze kerk".

Hij is het niet eens met de opmerking dat het een verlies is voor de abdij in Egmond. "Die hebben nog stukjes over dus onze reliek zullen ze daar niet missen". Hij vindt het een duidelijke meerwaarde voor de mensen die de hulp van de heilige inroepen dat er daadwerkelijk een stukje bot van Nicolaas in de kerk aanwezig is.

Sinterklaas in Amsterdam

Het is niet voor het eerst dat er een stukje Sinterklaas de abdij in Egmond verlaat. In 2021 werd, op 5 december, een stukje overgebracht naar de Sint Nicolaas kerk aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Het reliek werd aan de parochie cadeau gedaan ter gelegenheid van de viering van het Nicolaasjaar.