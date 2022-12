Energietoeslag voor inwoners SED-gemeenten wordt eenmalig verhoogd

De extra energietoeslag voor huishoudens met een minimum inkomen en studenten wordt met 500 euro verhoogd, tot 1300 euro. Dit bedrag wordt door de SED-gemeenten uitgekeerd.

Mensen die hun toeslag al eerder ontvangen hebben krijgen een nabetaling. Hierover wordt deze maand een brief gestuurd. Begin volgend jaar wordt het extra bedrag uitgekeerd. Mensen die nog een aanvraag kunnen doen, of van wie de aanvraag in behandeling is, krijgen bij toekenning direct het verhoogde bedrag. De aanvraag kan zowel via internet als telefonisch ingediend worden bij de gemeente.

Bewust van problemen

"Wij zijn ons bewust van de problemen die de hoge energiekosten voor sommige huishoudens met zich meebrengen", vertelt wethouder Simone Visser-Botman (Samenleving). "De gemeente heeft niet de financiële middelen om ieders problemen op te lossen."

Wel zet de gemeente naast de energietoeslag in op budgetcoaches. "En we maken een krant met bespaartips, die in januari huis-aan-huis verspreiden", zegt de wethouder. "Als inwoners in de financiële problemen komen kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden."

Ook extra toeslag in Hoorn

De gemeente Hoorn maakte vorige maand bekend dat ook zij de energietoeslag voor gezinnen die net boven bijstandsniveau leven verhogen. Zij kunnen eenmalig een extra toeslag krijgen van 550 euro. Deze toeslag geldt voor ongeveer 2400 huishoudens.

Dit maakte de gemeente bekend na een extra ingelaste raadsvergadering, waarin alle partijen akkoord gaven op het voorstel. Inwoners uit de gemeente Hoorn kunnen tot volgend jaar zomer een aanvraag indoen voor de energietoeslag.