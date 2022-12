Humor handboek voor kinderen: "De eerste mop is wel 4000 jaar oud"

"De eerste mop is wel 4000 jaar oud, maar hij werkt eigenlijk niet meer", vertelt Bart Meijer. Hij is zelf een beetje teleurgesteld, de mop heeft de tand des tijds niet doorstaan. Maar dat geldt zeker niet voor de rest van de moppen in het boek. Michiel Eijsbouts: "Dingen die met ontlasting, poep en pies te maken hebben blijven leuk, blijkt ook uit het onderzoek dat Bart heeft gedaan."

Voor Michiel en Bart is het niet meer dan logisch dat ze juist dit boek hebben geschreven; " Moppen zijn algemeen bezit, een goeie mop is van iedereen, die mag je doorvertellen. Wij hebben ze nu opgeschreven."

Onderbroekenlol

Het is niet de eerst keer dat Michiel en Bart samenwerken. Eerder schreven ze: 'Lees dit boek niet’ en samen presenteerden ze het kinderprogramma de Beste Vrienden Quiz. Michiel: "Omdat we al zolang kinderprogramma's samen maken en voor kinderen schrijven, zijn we zelf ook nog een beetje kind gebleven. Onderbroekenlol vinden we zelf ook nog het allerleukste"

Maar in het Humor- handboek staan niet alleen poep en pies grappen, "We hebben ook tutorials geschreven: hoe schrijf je een lamarick, dat is een gedicht van vijf regels over een lama, of wat is een goede prank. En er staan ook veel weetjes in." De inspiratie voor de raadsels en moppen doen de auteurs thuis op.

Eijsbouts: Ik heb een zoon van zeven die heel goed is in het verzinnen van moppen. Op school noemen ze hem 'Jan de moppenman'. Hij kwam laatst thuis met de volgende mop: Lopen twee mandarijnen langs een rivier, zegt de een tegen de ander: "Kijk man, de Rijn."