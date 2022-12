Schaatspret kan beginnen: kunstijsbanen in West-Friesland vanaf deze week heropend

Schaatsliefhebbers kunnen vanaf vrijdag weer terecht op verschillende (kunst)ijsbanen in West-Friesland. Aan het einde van deze week opent de overdekte ijsbaan op de Roode Steen in Hoorn, en een week later wordt ook de kunstijsbaan in Wervershoof heropend. "Het zijn meestal de kinderen die op het ijs staan. Dat is het mooiste om te zien."

Op de Hoornse Roode Steen wordt deze dagen hard gewerkt aan het opzetten van de tent en het neerleggen van een kunstijsbaan. Na twee jaren, waarin corona en de maatregelen tegen het virus roet in het eten gooiden, kan er aan het einde van deze week eindelijk geschaatst worden op het plein in Hoorn.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur openen de deuren van de kunstijsbaan. De organisatie zegt er weer veel zin in te hebben. In het laatste jaar voor corona werd de baan niet alleen gebruikt om op te schaatsen, maar ook voor allerlei evenementen. Zo werd er in 2019 een kinderdisco en een curlingtoernooi gehouden. Over de programmering van dit jaar is nog niets bekend.

Wervershoof

Ook in Wervershoof kan er over twee weken op een kunstijsbaan gereden worden. Deze week wordt op het Raadhuisplein een kerstboom neergezet. Daarna volgen een aantal tenten voor een kerstmarkt en de ijsbaan, vertelt Hans Steltenpool.

"De verwachting is dat we zaterdag 17 december open gaan, mits het weer het toelaat", licht hij toe. "De baan zal er ongeveer twee weken liggen. En het is voor iedereen vrij toegankelijk." Bezoekers die geen schaatsen hebben kunnen deze kosteloos bij de kunstbaan huren.

Kosten zijn gedekt

Net als in Hoorn kon de kunstijsbaan in Wervershoof de afgelopen twee jaar niet geopend worden, vanwege de corona-maatregelen. Hans vertelt dan ook blij te zijn dat het dit jaar weer kan. "Dit wordt de vierde of vijfde keer dat we het organiseren. We hebben goede sponsoren, dus alle kosten zijn gedekt. Maar het mooiste is om straks de kinderen weer op het ijs te zien spelen", sluit hij af.