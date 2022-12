Zes jaar cel en tbs voor man die in Den Helder zijn eigen vrouw (58) met 29 messteken doodstak

De bijna 66-jarige E. S. is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar met tbs voor het doodsteken van zijn vrouw. Sophia Horbeek (58) uit Den Helder werd in september 2020 gevonden in een grote plas bloed. Ze bleek 29 keer te zijn gestoken.

De straf komt overeen met wat het Openbaar Ministerie drie weken geleden eiste.

De 58-jarige vrouw werd in haar huis aan de Balistraat in Den Helder doodgestoken. Naast de 29 steekwonden had ze ook 16 snijwonden. De diepste wond was 23 centimeter diep. De rechtbank denkt dat ze de aanval 'ten minste enige tijd bewust heeft ondergaan'. 'Want ze was ook gewond aan haar hand. Waarschijnlijk heeft zij geprobeerd het steken af te weren.'

Enorme verdriet

Het was haar nog thuiswonende zoon die haar de volgende ochtend vond. De schok die dat teweegbracht, heeft hem een posttraumatische stressstoornis opgeleverd, vindt de rechter. Maar ook de dochter die het slachtoffer met de in Turkije geboren S. had, is 'onbeschrijflijk en onherstelbaar leed' toegebracht, oordeelt de rechter. "Uit hun slachtofferverklaringen [van de kinderen, red] die tijdens de zitting zijn voorgelezen, blijkt hun enorme verdriet."

Hoewel S. nooit heeft bekend dat hij Sophia heeft doodgestoken, zijn er volgens de rechter genoeg bewijzen dat hij het heeft gedaan. Overigens gaf hij eerder wel aan dat het 'zwart voor zijn ogen werd' en dat hij 'spijt' had. Uit de inhoudelijke zitting van drie weken geleden, bleek al dat hij haar eerder mishandelde. Ze had in een blijf-van-mijn-lijfhuis gezeten en had plannen om bij hem weg te gaan. Haar kinderen beweerden dat er sprake was van 'terreur' in het gezin. S. had zijn gezin volledig onder de duim; hij controleerde zijn vrouw altijd en overal.

Dwaalspoor

De rechter rekent het S. aan dat hij in eerste instantie geen openheid van zaken wilde geven. "Over zijn doen en laten na de aanval heeft hij verklaringen afgelegd die niet stroken met de waarheid. Hij lijkt hij de politie op een dwaalspoor te hebben willen zetten." Verder is er ook rekening mee gehouden dat de verstandelijk beperkte S. verminderd toerekeningsvatbaar is.

Naast de gevangenisstraf vindt de rechtbank tbs ook noodzakelijk. Hij ziet hem als een gevaar voor anderen en is bang voor herhaling. S. moet ook schadevergoedingen betalen: 37.075 euro aan zijn dochter wegens immateriële schade en studievertraging en 40.000 euro aan zijn stiefzoon. De helft daarvan is ook vanwege immateriële schade, de andere helft shockschade.