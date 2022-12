Inbreker duikt water in tijdens achtervolging politie, agent achtervolgt man op surfboard

Een 32-jarige man uit Utrecht is gisteren tijdens zijn vlucht voor de politie in Badhoevedorp twee keer het water ingedoken. De politie zette de achtervolging in omdat de man een stopteken negeerde tijdens een onderzoek naar een woninginbraak. Saillant detail: een agent gebruikte bij de achtervolging een surfboard om dichterbij de verdachte te komen.

Het tafereel begon afgelopen nacht iets voor 3.30 uur toen de politie een melding van een woninginbraak in Badhoevedorp. Agenten gingen hierop af, maar konden in de omgeving geen verdachte vinden. Wel bleef de politie in de buurt surveilleren.

Vervolgens reed een auto voorbij waarop de bestuurder een stopteken kreeg. Nadat een van de agenten uit de auto stapte, reed de automobilist met hoge snelheid weg. Genoeg reden om de achtervolging in te zetten.

Bij de Akerdijk in Badhoevedorp zette de man zijn auto aan de kant en vluchtte hij te voet verder. Daar besloot de verdachte in het water te springen en is hij zwemmend aan de overkant gekomen. Een van de agenten ging de man achterna op een surfboard, maar wist de verdachte niet in te halen.

Opnieuw het water in

De vluchtroute van de inmiddels doorweekte verdachte ging verder in Amsterdam. De man is vervolgens opnieuw in het water gesprongen. Agenten besloten te wachten op collega’s met een droog pak voordat ze opnieuw achter de Utrechter aan gingen. Ter hoogte van de Schillinkdijk in de Amsterdam is de man door agenten uit het water gehaald en aangehouden. In zijn auto zijn meerdere spullen gevonden uit een woning in Badhoevedorp.

De doorweekte man is met de ambulance nog meegegaan naar het ziekenhuis omdat hij mogelijk onderkoeld was. Nadat hij wat opgewarmd was, is hij meegenomen naar het politiebureau.