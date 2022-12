De Peiling: Welk cijfer geef jij je leven?

Het zal je misschien verbazen, maar in Noord-Holland voelen we ons veiliger en hebben we meer te besteden dan acht jaar geleden. Daarnaast zijn we tevreden over ons werk en de hoeveelheid vrije tijd. Dat blijkt uit de monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de langere termijn, zoals wonen en het klimaat hebben we wel zorgen, maar toch geven wij ons leven een dikke voldoende. Welk cijfer geef jij je leven?'