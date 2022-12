Dries Boussatta ziet kansen voor Marokko tegen Spanje, maar: "Alles moet kloppen"

Marokko doet het uitzonderlijk goed op het WK voetbal in Qatar. De ploeg van oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui speelt namelijk dinsdagavond voor het eerst in 36 jaar een achtste finale op het eindtoernooi. Spanje is de tegenstander en Dries Boussatta, oud-speler van o.a. AZ en Telstar, denkt dat Marokko zeker een goede kans heeft om door te gaan. "Het wordt 50/50."

Boussatta was in 1998 de eerste speler van Marokkaanse komaf die mocht spelen in het Nederlands elftal. In totaal speelde hij drie interlands voor Nederland, maar zijn hart ligt toch echt bij Marokko, vertelt hij. "Als Nederland en Marokko elkaar treffen in de finale, juich ik voor Marokko. Daar hoef ik niet over na te denken. Maar als Marokko dat niet haalt, hoop ik dat Nederland wereldkampioen wordt."

De oud-voetballer is tegenwoordig eigenaar van een koffieketen met meerdere zaken in Amsterdam. Dat is ook de plek waar hij zag hoe het Noord-Afrikaanse land groepswinnaar werd in een zware poule, met België, Kroatië en Canada. "De eerste twee wedstrijden heb ik thuis gekeken, met een volle huiskamer. De laatste groepswedstrijd keek in de koffiezaak, het zat toen goed vol. Dan draag ik een trainingsjack van Marokko om de ploeg te steunen."

Rol van Ziyech

Spanje is een tegenstander van wereldformaat, maar Boussatta denkt dat Marokko best een goede kans maakt om de kwartfinales te bereiken. "Het wordt echt 50/50. Spanje heeft heel veel moeite met voetballen tegen goed georganiseerde tegenstanders, dat zag je in hun wedstrijd tegen Japan. Marokko speelt een beetje op dezelfde manier." Veel zal afhangen van de vorm van Ziyech, denkt hij. "Hij moet in zijn vrije rol gaan spelen. Alles moet kloppen, dan kunnen we morgen voor een stunt zorgen."

Naast Ziyech, die tot nu toe een goal en een assist leverde voor zijn team, ligt de kracht van de Marokkanen vooral in de vechtlust die de spelers hebben. "Dit team kenmerkt zich echt doordat ze als een eenheid fungeren. Ze willen voor elkaar werken." Hij wil ook een compliment geven aan middenvelder Sofyan Amrabat, geboren in Huizen. "De afgelopen drie wedstrijden heb ik echt van hem genoten. Als ik zie hoe hij zich heeft ontwikkeld, dat is echt goed. Hij is enorm belangrijk voor Marokko. Morgen speelt hij tegen de ijzersterke middenvelders van Spanje, daar zal de wedstrijd gewonnen of verloren worden."