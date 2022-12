Donaties en zeldzame glazen: top 5 weldoeners in onze provincie

Meerdere Noord-Hollanders kregen de afgelopen jaren te maken met onbekende gulle donaties. Vaak maakte deze het verschil tussen overleven of moeten stoppen met een zaak of was het net hét steuntje in de rug dat de juiste persoon kon gebruiken. NH Nieuws blikt terug op vijf anonieme gulle gevers in de provincie. Wie weet is dit net het duwtje in de rug voor weldoeners die in deze tijd - van inflatie en stijgende gasprijzen - iets goeds willen uitdragen.

NH Nieuws

Gulle weldoeners die op allemaal een eigen manier iets goeds proberen te doen voor de medemens. Het valt op en leverde wat bijzondere verhalen op! NH Nieuws geeft je een overzicht van vijf bijzondere verhalen, die het belichten waard zijn. Duizenden euro's voor aangepaste auto Twee jaar geleden werd de Bussumse Eva Feenstra verrast met goed nieuws. Vanwege haar handicap had zij een aangepaste auto nodig. Dagelijks gaat zij zonder onderarmen en -benen door het leven, en de onderdelen van haar huidige aangepaste auto waren verouderd. Naast een bijdrage van het UWV kostte de eigen bijdrage in totaal zo'n 8.000 euro. Hartsvriendin Richelle startte een inzamelingsactie voor Eva. Veel Bussumers droegen haar een warm hart toe en doneerden geld voor de inzamelingsactie.

"De gulle gever wil anoniem blijven, maar via deze weg wil ik hem of haar wel laten weten dat ik ontzettend dankbaar ben" Eva Feenstra

Toen het ingezamelde bedrag tot op ongeveer de helft stond leek het toch langer te gaan duren dan gehoopt. Maar toen dook daar uit het niets de anonieme donateur op, die in één klap de laatste duizenden euro's overmaakte. In totaal wel 3.651 euro! "De gulle gever wil anoniem blijven, maar via deze weg wil ik hem of haar wel laten weten dat ik ontzettend dankbaar ben. Dit is echt fantastisch", vertelde Eva destijds aan NH Radio. Tekst gaat verder onder foto.

NH Nieuws

Gulle gever bezorgt "kippenvelmomentje" Een echt "kippenvelmomentje" op kinderboerderij de Hussel in Grootebroek. Een onbekend persoon doneerde daar maar liefst zeshonderd euro via een brief in de brievenbus. Vrijwilliger op de kinderboerderij, John de Haan, sprak zich uit over de gulle gift. "Ik maak hem open en zie een handgeschreven briefje. Ik denk, krijg nou wat!" De envelop was gevuld met drie briefjes van tweehonderd euro. Er stonden nog wat kleine rekeningen open bij de kinderboerderij, die hiervan konden worden betaald. Maar ook was het geld meer dan welkom voor de dieren op de boerderij. John: "Je kunt er zeker drie maanden voer voor kopen." Normaal gesproken is de kinderboerderij afhankelijk van opbrengsten van de oudpapierdiensten, waar volgens John helaas niet genoeg collega's voor zijn. Nadat NH Nieuws John zijn verhaal naar buiten bracht, meldden zich tot zijn grote geluk vier nieuwe vrijwilligers. Samen met de gulle donatie concludeerde hij toen: "Het komt gerust wel goed." Tekst gaat verder onder foto.

John de Haan kreeg een envelop met zeshonderd euro voor de kinderboerderij - NH Nieuws / John de Haan

Zeldzame glazen voor Westfries Museum Naast euro's die werden gedoneerd, kwamen er ook wat bijzondere stukken voorbij. Een anonieme weldoener schonk in 2018 vijftien eeuwenoude glazen aan het Westfries Museum in Hoorn. De glazen bleken zeker twee tot drie eeuwen oud te zijn. Het museum liet na de donatie weten dat het gaat om een topstuk uit de collectie een loodglas uit de periode 1760-1780. Een nog wat ouder glas, stamt uit de periode 1715-1750. Op dat glas is het wapen van Hoorn, gedragen door een leeuw en een eenhoorn te zien. Collectiebeheerder Alice van der Wiel kon haar blijheid niet op toen zij het eeuwenoude cadeautje met daarop gegraveerde afbeeldingen van de Ark van Noah zag. "De schenking vormt een prachtige aanvulling op de glascollectie van het museum. We zijn er echt heel erg blij mee." De glazen zijn bijzonder, omdat ze op een bijzondere werkwijze werden versierd. Zo werd er met een snel draaiend wieltje dat op het glas werd gehouden, steeds een klein laagje uit het glas geslepen. Dat zorgde voor prachtige versieringen. Tekst gaat verder onder foto.

Westfries Museum / Benno Ellerbroek

Donatie zorgt voor medicijn baby Liam Dagelijks is de familie van baby Liam bezig met de bijzondere spierziekte SMA type 2 waar hij aan lijdt. Liam uit Zandvoort is bijna anderhalf jaar oud, wanneer hij een dure behandeling in Polen kan volgen. Door een anonieme gift werd de twee miljoen euro, die nodig was voor de behandeling, werkelijkheid. Het experimentele medicijn dat geschikt zou zijn voor Liam wordt in Nederland niet vergoed voor kinderen ouder dan een half jaar. En dat was dan ook de reden voor de familie om de inzamelingsactie op te starten. Naast de enorm gulle donatie van twee miljoen euro, werden er al allerlei acties in het Zandvoortse dorp gehouden en zette bekende Nederlanders zich voor Liam in. Katarzyna, de mama van Liam regeerde na het behalen van het streefbedrag uitgelaten: "Het is iemand met een groot hart." Zo uitte zij haar dankbaarheid. Ook bedankte zij de andere mensen die hielpen met het verwerkelijken van het bedrag voor de behandeling. "Ook iedereen die één euro heeft gegeven is zo geweldig!" Tekst gaat verder onder de foto.

Bedankt namens baby Liam - Katarzyna Popkiewicz

10.000 euro voor dierenambulance Een goed gevulde envelop met maar liefst 10.000 euro belandde op de mat bij Dierenambulance Amsterdam. Donaties waren de organisatie niet vreemd, maar zo'n hoog geldbedrag was voor hen niet vanzelfsprekend. De envelop kende in totaal twintig briefjes van 500 euro. Verder zat er ook nog een anoniem kaartje bij. Dierenambulance Amsterdam bedankte de royale donateur via een online post op Facebook. Daarin schreven zij: "We zijn niet snel stil te krijgen, maar van zo'n lief kaartje en een gift van € 1000,- euro worden we toch wel even stil."

Dierenambulance Amsterdam