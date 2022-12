Politie: géén aanwijzingen voor brandstichting Alkmaarse flat

De brand op de derde verdieping van de Alkmaarse flat is niet aangestoken. Dat concludeert de politie na een forensisch onderzoek. Het fik zorgde deze week voor boosheid: meerdere buren ervaren al langere tijd overlast van de bewoonster van het huis waar de brand begon.

Afgelopen woensdag rond 14.00 sloeg iemand alarm: grote vlammen sloegen uit het appartement in Hoefplan. Tientallen mensen uit de buurt kwamen kijken. Buren konden uit de flat worden gered.

"Mijn vriendinnetje woont er letterlijk naast en haar konijn was nog binnen", vertelde een kind uit de buurt. Gelukkig is die gered, net als een witte poes en de 68-jarige Loes die pal boven het brandende huis woont.

Er is door de politie dus onderzoek gedaan en daaruit zijn geen aanwijzingen gekomen voor brandstichting, aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws. Eerder zei de Veiligheidsregio al dat de brand zeer vermoedelijk in de keuken is ontstaan, maar daar komen ze op terug.

"De brand is ontstaan in de woonkamer. Hoe wordt niet bekend gemaakt. "Dat is nu aan de verzekeraar", aldus een woordvoerder. Vier appartementen zijn officieel onbewoonbaar verklaard, door de hitte, maar ook door het bluswater. Die zijn nu dichtgemaakt met houten platen.