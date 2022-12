Eerste sneeuw in Limburg: Noord-Holland moet nog even wachten

Een deel van de provincie Limburg ontwaakte vanmorgen in een sneeuwwitte wereld, de eerste sneeuwval deze winter. Hier in Noord-Holland is het ook koud, maar verwacht hier de komende tijd nog geen beelden van spelende kinderen in de sneeuw en sneeuwballengevechten. De kans op sneeuw bij ons blijft nog klein, vertelt NH-weerman Jan Visser. Toch kunnen sneeuwliefhebbers wel een klein beetje hopen.

NH Nieuws/Geja Sikma

Wie vanmorgen naar buiten kijkt, ziet geen sneeuw, maar een grijze, grauwe lucht. Overdag wordt het zo'n 6 tot 8 graden en is er kans op lichte regen of motregen. Allesbehalve sneeuwweer. De komende dagen zal er dus zeker geen sneeuw vallen, maar toch is het niet helemaal uitgesloten. Kleine kans Na donderdag wordt het met 3 tot 5 graden wat kouder en is er kans op hagel of natte sneeuw. "Aan het einde van de week gaat het vriezen, dan is de kans op winterse neerslag iets groter", zegt weerman Jan Visser. "Maar dat zal niet spectaculair zijn." De kans dat we sneeuw krijgen deze week is dus 'gering', maar niet onmogelijk. Voorlopig kunnen we ons vergapen aan de plaatjes die vandaag zijn geschoten vanuit Limburg.

En hoe ziet het er bij jullie uit? Wintersweer❄️in Zuid Limburg ⛄ pic.twitter.com/elAeaK4weh — 📱Koffie☕Tijd🕰️(Tom) (@tijd_koffie) December 5, 2022