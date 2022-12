Het was afzien, maar vrijwilligers Dierenambulance Hoorn halen ruim 3.000 euro op

De vrijwilligers van de Dierenambulance vertrokken afgelopen vrijdag om 8.00 uur in Hoorn. Via Enkhuizen kwamen zij elf uur later aan op de Schellinkhouterdijk, na een tocht van bijna 40 kilometer door West-Friesland.

Alle lof heeft Debbie voor de vrijwilligers die afgelopen vrijdag de kou getrotseerd hebben voor de sponsortocht. "Het was afzien voor ze", vertelt Debbie aan WEEFF/ NH Nieuws. "Twee van hen zijn getraind en lopen vaker, maar anderen die meeliepen doen dit eigenlijk nooit. Met name een vrouw die een stuk meegelopen heeft, had het hele weekend last van spierpijn."

Eigen onderkomen

Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt, en om aan te geven dat een eigen onderkomen voor de Dierenambulance echt noodzakelijk is. Op dit moment heeft de stichting geen eigen pand, waardoor enkele dieren soms bij de vrijwilligers thuis opgevangen moeten worden.

"Dat er zo'n prestatie tegenover moet staan, is blijkbaar nodig om te realiseren dat het werk dat wij doen niet vanzelfsprekend is", aldus Warmenhoven. "Veel medewerkers doen dit naast hun normale baan. Het was dan ook fantastisch om te zien dat er zoveel mensen meegeleefd hebben. Echt bizar! We zijn er een beetje ondersteboven van."

Donatie wordt verdubbelt

Inmiddels hebben 81 mensen een donatie aan de Dierenambulance gegeven. Samen zijn zij goed voor 3.124 euro. Vanwege een actie van Stichting DierenLot, Arkel Christmas Challenge, wordt iedere gedoneerde euro verdubbeld. Dat gebeurt tot het einde van deze maand.

"We zijn er dus nog niet", vertelt Debbie. "De komende tijd staan we ook op twee markten in West-Friesland: de Dickensmarkt in Medemblik en de Kerstmarkt in Hoorn. We hopen dat het bedrag in de komende weken nog verder oploopt. Dat zou heel fijn zijn."