Gewapende woningoverval in Amsterdam-Buitenveldert, geen gewonden

Op de Nedersticht in Amsterdam-Buitenveldert is vanavond een gewapende woningoverval gepleegd. Twee mensen zijn met een vuurwapen de woning binnengedrongen, aldus een woordvoerder van de politie.

Op dit moment wordt nog onderzocht of er bij de overval ook daadwerkelijk buit is gemaakt. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

Over het signalement van de twee daders is nog niets bekend.