Amsterdam nl Speelgoedwinkels in Amsterdamse binnenstad zien Sint meer duurzaam shoppen

Het is morgen pakjesavond en dat is dit weekend goed te merken in de speelgoedwinkels in het centrum van Amsterdam. Waar de druktepiek volgens de winkeliers die wij spraken op vrijdag en zaterdag werd bereikt, zijn het zondag vooral de "last-minute paniekshoppers" die hun slag slaan. En dat gaat er net iets anders aan toe dan voorgaande jaren.

Of het nou om uitstelgedrag gaat of om online bestelde pakketjes die te laat zijn binnengekomen; er wordt op de laatste dag voor pakjesavond nog flink besteed en ingepakt. De "last-minute shoppers" zijn wat betreft Yvette Amesz, mede-eigenaar van speelgoedwinkel Hebbes op de Haarlemmerdijk, het gezelligst. "Die komen binnen en vragen: heb je nog wat?! Daar regelen we altijd nog iets voor."

Wat haar opvalt, is dat het koopgedrag rondom Sinterklaas dit jaar iets is veranderd. "Ik merk dat na de coronacrisis, en helemaal natuurlijk met de energie waar nu iedereen mee in spanning zit, de uitgaven wel iets minder zijn dan de afgelopen jaren." Ook is zij een deel van haar klanten verloren aan online winkelen, maar dat gat wordt deels opgevuld met de verkoop van tweedehandskleding. En dat slaat aan.

"We hebben vijf kinderen, dus budgetten gaan altijd door het dak" last-minute Sinterklaas-shopper

Duurzaamheid Dat duurzaamheid hoog op het lijstje van de ouders staat dit jaar, merkt ook Lianne van Diemen, eigenaresse van speelgoedwinkel de Kleine Eland op de Elandsgracht. "We merken wel dat bijvoorbeeld recyclebaar speelgoed een vlucht heeft genomen, nog meer dan normaal." Een van de klanten shopt een mix van zowel tweedehands als nieuwe cadeaus. "Dit zijn bijvoorbeeld tweedehands schoentjes, die zitten er ook bij. En het zijn ook vooral spulletjes die ze voor de lange termijn kunnen gebruiken, dus wat duurzamer speelgoed." Hoewel sommigen bewuster omgaan met de Sinterklaas-aankopen, is dat niet voor iedereen van toepassing. Zo zegt een van de klanten: "Het mag sowieso wat kosten, Sint komt maar een keer per jaar", en ander zegt daarover sowieso de pineut te zijn: "We hebben vijf kinderen, dus budgetten gaan altijd door het dak."