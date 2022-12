Veelbesproken Nederlandse non ontvoerde Alejandro als baby uit Chili: "Bestempel haar niet als slecht mens"

Ouderkerker Alejandro Quezada is één van de duizenden Chileense baby's die in de jaren tachtig in zijn vaderland is ontvoerd door een Nederlandse non, zuster Gertrudis. Afgelopen weekend werd bekend dat er een officieel onderzoek wordt gestart naar haar handelen. Ook Alejandro werd onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Vlak na zijn geboorte kreeg zijn moeder van zuster Gertrudis en een sociaal werkster te horen dat haar baby was overleden. Ze kreeg hem nooit meer te zien.

Alejandro met zijn biologische moeder

Maar Alejandro was niet dood. Hij werd naar een kindertehuis gebracht door de inmiddels 89-jarige non die in de Chileense media de bijnaam 'zuster Gertrudis' krijgt. Vanuit het tehuis is hij drie maanden later geadopteerd door een Nederlands koppel. Alejandro woont nu al 43 jaar in Ouderkerk aan de Amstel. Op 13-jarige leeftijd kwam hij erachter dat hij geadopteerd was. Hij groeide op met het idee dat zijn moeder hem ter adoptie afstond, omdat zij niet de financiële mogelijkheden zou hebben om voor hem te zorgen. "Toen ik daarachter kwam, ben ik losgeslagen. Ik ging niet meer naar school en noem het maar op. Ik was mezelf kwijt", vertelt hij aan NH Nieuws. Losgeslagen Alejandro heeft zich afgevraagd of hij wel thuishoorde binnen zijn adoptiegezin: "Als je niet geadopteerd bent, weet je precies van wie je bijvoorbeeld je talenknobbel hebt. Je lijkt op elkaar. Ik was heel muzikaal, maar ik wist helemaal niet van wie ik dat had. Ik heb me destijds echt radicaal afgezet tegen mijn adoptiefamilie, omdat ik me echt afvroeg: 'Wat doe ik hier?'".

"Het is gek om te zeggen, maar zonder haar had ik nooit geweten wie mijn moeder is" Ajelandro over de non die hem ontvoerde en jaren later weer in contact bracht met zijn moeder

Vragen over zijn achtergrond werden een groot onderdeel van zijn bestaan. Hij raakte gedesoriënteerd, rookte veel marihuana en leefde voor een groot deel op straat. De connectie met zijn adoptiefamilie was naar eigen zeggen helemaal weg. Ontmoeting Alejandro heeft uiteindelijk een nieuwe draai gegeven aan zijn leven. Hij trok naar Chili om op zoek te gaan naar zijn moeder. Saillant detail: juist de non die hem destijds ontvoerde, bracht hem met haar in contact. "Het is gek om te zeggen, maar zonder haar had ik nooit geweten wie mijn moeder is. Ik ben er niet voor om haar te bestempelen als slecht mens. Wel wilde ik openheid van zaken." Bij de ontmoeting vertelde zijn moeder hem dat hij gestolen was en dat zij hem helemaal niet kwijt wilde. De wereld van Alejandro stortte in. De adoptiedocumenten die hij had, bleken helemaal niet te kloppen. Alles wat hij als waar aangenomen had bleek een leugen. Ziekenhuisbezoek na complicaties Na die ontmoeting kwam Alejandro er ook achter in welke omstandigheden hij geboren was. "Ik kom uit het zuiden van Chili en mijn moeder was 14 toen ze mij kreeg. Ik kwam ter wereld in het huisje waar zij woonde, dat afgelegen lag van het dichtstbijzijnde dorp. Door hevig bloedverlies ging mijn moeder alsnog naar het ziekenhuis. Daar werd ik uiteindelijk doodverklaard." De kleine Alejandro werd in werkelijkheid naar een kindertehuis gebracht, waarna hij werd geadopteerd door een Nederlands stel. Volgens Alejandro was dit een van de vele manieren om een kind bij de moeder weg te halen. "Mijn moeder was toen 14 en daardoor een van de perfecte slachtoffers. Meisjes van die leeftijd en uit zo'n omgeving weten vaak niet wat hun rechten zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen lezen en schrijven."

"We moeten niet denken dat het verplaatsen van een kind van het ene land naar het andere land goed is, alleen omdat we een kindje willen" Alejandro Quezada over het werk van zijn stichting

Illegaal aangenomen Alejandro is een van de duizenden baby's die illegaal ter adoptie is gesteld. Tussen 1960 en 2004 zijn naar schatting 20.000 Chileense baby's illegaal in Europa geadopteerd. Ook in Nederland dus. Velen van hen zitten met vragen. Bij thuiskomst besloot Alejandro een stichting op te richten onder de naam Chilean Adoptees Worldwide. Met de stichting helpt hij adoptiekinderen in hun zoektocht naar hun biologische ouders. Hiermee zijn enkele honderden mensen al geholpen, maar het herenigen geadopteerde kinderen is niet het enige waar hij zich mee bezighoudt. "Wij proberen ook bij te dragen in strafrechtelijke onderzoeken naar illegale adoptie, bijvoorbeeld in de vorm van aangiftes, het geven van informatie of het verstrekken van adoptiepapieren." Belangrijk voor Alejandro is dat dergelijke praktijken zoals in Chili niet meer voor gaan komen. "We moeten niet denken dat het verplaatsen van een kind van de ene kant van de wereld naar de andere kant, met verkeerde genetische informatie, een goede zaak is alleen omdat we een kindje willen", zegt Alejandro. Hiermee hoopt Alejandro meer bewustzijn te creëren over (illegale) adoptie en ook de aandacht te vragen van de politiek. "Dit moet stoppen."