Maarten Poorter 100 dagen burgemeester Dijk en Waard: "Ik wil onder de mensen zijn"

De eerste honderd dagen van Maarten Poorter als burgemeester van Dijk en Waard zitten erop. Ruim drie maanden geleden werd de 44-jarige Amsterdammer geïnstalleerd als de opvolger van waarnemer Peter Rehwinkel. Hij wil de fusiegemeente tot een groot succes maken. "We hebben dan wel samen een naam, keten en raad, maar we zijn er nog niet."

De eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Dijk en Waard draagt dus inmiddels honderd dagen de ambtsketen. "Het is een prachtig ambt", vertelt hij enthousiast aan mediapartner Dijk en Waard Centraal. "En dan ook nog in deze gemeente."

De 44-jarige Poorter is opgegroeid in Nijkerk en woont al tientallen jaren in Amsterdam. Hij had geen binding met Dijk en Waard. "Mijn vrouw ging vroeger vaak in Bergen op vakantie en heeft mij ook weleens meegenomen naar deze streek. Het is een prachtig gebied."

Vorkje mee prikken

Om de gemeente beter te leren kennen, gaat hij graag op bezoek bij verenigingen en inwoners. Zo prikte hij deze week nog een vorkje mee bij de familie Fegelin. "Maar ik ga nu niet ineens een Michelinster koken", lacht Kathi Fegelin. Ook overnacht hij na late raadsvergaderingen geregeld in een B&B in de gemeente.

Volgens Poorter is bij de mensen thuis komen een goede manier om Dijk en Waard te leren kennen. "Ik ben vaak in het gemeentehuis, maar dat is niet de essentie van mijn werk. Ik wil onder de mensen zijn en echt contact maken. Mensen goed leren kennen, daar gaat het om."