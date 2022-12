F-side juicht voor Ajax-jeugd bij miniklassieker: "Was normaal naar Ajax 1 gegaan"

Ajax Onder 18 speelde vandaag de miniklassieker tegen Feyenoord. De fanatieke aanhang had van tevoren opgeroepen om de Amsterdamse talenten te steunen. En dat hielp: Ajax won met 5-0. "Normaal gesproken zou ik naar Ajax 1 gaan, maar misschien vind ik dit zelfs leuker."

Vanwege het WK in Qatar speelt het eerste van Ajax voorlopig geen officiële wedstrijden, maar dat geldt dus niet voor de jeugdteams. Reden voor de fans om vanmiddag naar De Toekomst te komen. "De sfeer zit er lekker in, de F-side doet lekker zijn ding en we gaan winnen", wordt er op de tribune gezegd. "Hier gaat het écht om het voetbal. Misschien vind ik dit zelfs leuker."

Kritiek op Ajax 1

De laatste tijd kreeg Ajax veel kritiek door teleurstellende resultaten. "Ik ga Ajax 1 niet bashen", zegt een supporter daarover, "maar deze jongens spelen nu wel beter, daar ben ik eerlijk in." Een andere fan - weliswaar van Feyenoord - is ook genuanceerd. "Elke eredivisieclub heeft wel eens mindere tijden."