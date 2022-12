Pech voor Betsema: veldrijdster nét niet eerste bij Superprestige Boom

Op een haar na greep Denise Betsema vandaag niet de dagzege bij de Superprestige Boom. De veldrijdster van Texel werd op één seconde afgetroefd door Aniek van Alphen. Door de zevende plaats van Ceylin del Carmen Alvarado is Betsema wel de nieuwe leider in het klassement.

Bij de eerste drie Superprestiges ging het steeds tussen Betsema en Alvarado. De eerste koers werd gewonnen door de Texelse, waarna Alvarado de laatste twee keer de beste was. Daardoor stonden ze gedeeld bovenaan in het klassement met evenveel punten.

Betsema kampte in de vierde ronde met een lekke achterband, maar kon Van Alphen bijbenen. In de laatste ronde ging het tussen beiden. De Noord-Hollandse veldrijdster bleef druk zetten, maar werd in de sprint net aan geklopt.

Veel tijd om bij te komen heeft Betsema niet, want morgen staat er weer een wereldbekerwedstrijd in Antwerpen op de planning.