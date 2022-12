Sinterklaas spreekt Oekraïens in Haarlem

Het was ontroerend om te zien hoe de Oekraïense kindertjes vanmorgen in Haarlem hun eigen Sinterklaas ontvingen. Vanzelfsprekend en blij alsof ze hun hele leven niet anders deden. De sint die vanmorgen in het oude V&D gebouw zijn opwachting maakt, blijkt perfect Oekraïens te spreken. Logisch als je weet dat hij een paar dagen geleden nog in de zwaarbevochten stad Cherson rondliep. Ondanks het vlijmscherpe contrast wist de sint van zijn taak: hij sprak geruststellende woorden en deelde cadeautjes uit.

Anna Roelofs-Ivanchenko van Rasom en grote gangmaker achter de viering vertelt dat de Sint helemaal geen onbekende is in Oekraïne. Hij heet daar alleen Nicolai en zijn naamdag valt een beetje later, op 19 december. Het feest wordt ook gevierd, maar niet zo groots als in Nederland. In plaats van pieten als hulpjes heeft Nicolai de beschikking over een aantal engelen.

De kinderen kennen de sint dus al uit hun vaderland, maar verder gaan de meesten van hen in Nederland naar school. Op die plek zijn ze natuurlijk ook in aanraking gekomen met het typisch Nederlandse feest. Dat is te merken, want de kinderen zijn totaal niet verbaasd als ze door de pieten bekogeld worden met pepernoten. Ook kijken ze vertrouwd verlekkerd als ze hun chocoladeletter uitpakken.

Ontroerd

De sint is intussen zichtbaar ontroerd door de kinderschare aan zijn voeten. Hij leest geduldig alle namen voor en laat ons weten te genieten van de kinderen en de communicatie. Over meer Engelse taalvaardigheid beschikt de Oekraïense sint nog niet, hij vertrok een paar dagen terug uit Oekraïne. Niet verbazingwekkend dus en ook niet nodig vandaag, want vandaag was de voertaal op zijn feest in Haarlem voor jong en oud Oekraïens. Anna, die de sint heel goed kent, vertelt namens Sinterklaas dat het contrast met de situatie in Cherson inderdaad heel groot is, maar dat hij heel blij is om hier te kunnen zijn.