Oekraïens sprekende Sinterklaas bezoekt Oekraïense kinderen in Haarlem: "Het contrast is groot"

Sinterklaas bracht vanmorgen een bezoek aan de Oekraïense jeugd in het oude V&D-gebouw in Haarlem. De goedheiligman bleek perfect Oekraïens te spreken. Voor de man achter Sinterklaas kon het contrast tussen het feest en de situatie niet groter zijn: een paar dagen geleden was hij namelijk nog in de zwaarbevochten stad Cherson. Ondanks deze situatie wist de Sint goed wat er van hem verwacht werd: hij sprak de jeugd toe als kindervriend en deelde cadeautjes uit.

Sint bezoekt Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Haarlem - NH Nieuws

Het feest werd georganiseerd door stichting Rasom, een ontmoetingscentrum voor Oekraïense vluchtelingen en Nederlanders. Anna Roelofs-Ivanchenko van Rasom vertelt dat de Sint geen onbekende is in Oekraïne. Kinderen in Oekraïne kennen de Sint onder de naam Nicolai. Ook wordt het iets later gevierd: op 19 december. Dit is tevens een kinderfeest, maar wordt niet zo groots gevierd als in Nederland. Daarnaast is er nog een verschil met de Hollandse versie: in plaats van pieten als hulpjes heeft Nicolai de beschikking over een aantal engelen. Tientallen kinderen met hun ouders wachten de Sint op terwijl zij "Sinterklaas, Sinterklaas" scanderen. Sint betreedt, een beetje onwennig, met twee modern geschminkte roetveegpieten de feestzaal. Hij wordt naar zijn zetel gebracht waar zijn boek ligt, waarin alle namen van de Oekraïense kinderen genoteerd zijn.

"Veel Oekraïense kindjes gaan hier naar school en krijgen de hele vibe natuurlijk behoorlijk mee" Anna Roelofs-Ivanchenko, organisator