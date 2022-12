Gelijkmaker Addai niet voldoende voor oefenzege AZ-jonkies

De Britten kregen een goede kans in de openingsfase via Bryan Wilson. Zijn kopbal werd echter over getikt door doelman Daniël Deen. In de tegenstoot was het Mexx Meerdink, die met een afstandsschot net naast schoot. Vlak voor rust ging een inzet van Brentford-speler Alex Gilbert net over. Het spel golfde in de eerste helft dus op en neer.

Tekst gaat verder onder de tweet: