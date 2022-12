Drukte in winkelstraten door vroege pakjesavond, veel hulpsinterklazen op koopjesjacht

Omdat 5 december dit jaar op maandag valt, wordt Pakjesavond in veel huishoudens vandaag of morgen gevierd. In veel winkelstraten is het daarom vandaag een komen en gaan van hulpsinterklazen, die last minute dat felbegeerde cadeau hopen te scoren. Zo ook in het centrum van Haarlem, waar de pakjes, strooigoed en chocoladeletters in hoog tempo over de toonbank vliegen.